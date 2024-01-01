Во Владимирской области заработал центр управления интеллектуальной транспортной системой. На семи...

Во Владимирской области заработал центр управления интеллектуальной транспортной системой.На семи светофорах установили 26 видеодетекторов транспортного потока, которые будут регулировать режим их работы, в зависимости от дорожной обстановки.В 2024-м (наступившем!) году к системе подключат еще 10 перекрёстков, на которых установят 20 детекторов.В 2024 году в соответствии с региональным проектом (за счёт областного бюджета) предусмотрено и расширение автоматизированной системы обеспечения безопасности дорожного движения.До 2030 года на дорогах Владимирской области ежегодно планируется вводить в эксплуатацию 20 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.В I квартале 2024 года, как информирует пресс-служба Правительства Владимирской области, в рамках госконтракта будет установлено 15 комплексов, ещё не менее 5 – во II квартале.Кроме того, прорабатывается вопрос об установке дополнительных 40 комплексов.