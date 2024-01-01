За 11 месяцев 3 298 маленьких пациентов обращались в ОДКБ города Владимира с травмами. Из них 197...

За 11 месяцев 3 298 маленьких пациентов обращались в ОДКБ города Владимира с травмами.Из них 197 случаев - это травма при ДТП, 31 случай - спортивная травма, 1 921 — уличная травма.1 149 раз дети получили травму на льду. Об этом в своих официальных соцсетях сообщает пресс-служба Областной детской клинической больницы города Владимира.Значительное число повреждений зимой происходит из-за неумения правильно кататься на санках, лыжах и коньках. А также частые причины травм - гололед, раннее наступление темноты и даже скользкая обувь, предупреждают специалисты.«Ухудшение состояния проезжей части сказывается на увеличении частоты ДТП и росте числа пострадавших. Наиболее частые повреждения при этом: черепно-мозговая травма, переломы костей конечностей, сочетанная травма, обморожения...» - рассказывают в ОДКБ города Владимира.Меры профилактики детского травматизма:1. Кататься только на специально подготовленных (снежных) трассах.2. Склон для катания должен быть с уклоном (не более 20 градусов). Внизу должно быть достаточно места для торможения. Ни в коем случае не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями!3. Нельзя кататься с горок, где есть трамплины - при приземлении «ватрушка» сильно пружинит.4. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней и ограждений.5. Санки-ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся.Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет детей!6. Кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытайтесь ехать на «ватрушке» - стоя или прыгая.7. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком.Невозможно контролировать ситуацию, одной рукой удерживая малыша, а другой, «хватаясь» за ватрушку.8. Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям и пр.«Лыжи и коньки - непростые виды развлечения. Этому надо учить. Необходимы знания техники: умение ставить ногу, держать корпус, регулировать ритм дыхания. Важны и правила безопасности падения. Для этого есть тренер и опытные преподаватели. К врачу-травматологу попадают, в основном, дети ничему не обученные и ничего не умеющие...» - поясняют специалисты.Родителям важно не только обучить ребенка безопасному катанию на лыжах, коньках, санках, но и не забыть обеспечить всеми необходимыми средствами защиты ("налокотники", "наколенники", шлемы и т.д.).Чтобы избежать травм и обморожений - взрослым следует правильно подобрать зимнюю обувь для детей. Она должна быть удобной, теплой и главное - с крупной ребристой подошвой.Важно!Еще одна частая зимняя травма - повреждение глаз. Крепко слепленный и метко запущенный снежок может лишить ребенка зрения. Поэтому объясните детям, что во время "боя" лучше находиться подальше от его эпицентра. А в случае попадания снежка в глаз, ребенка необходимо показать врачу-офтальмологу.Фото: https://vk.com/odkb33_soobshestvo; https://www.freepik.com/