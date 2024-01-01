Жителям Владимирской области, страдающим онкологией, может помочь сервис «Помощник пациента» По...

Жителям Владимирской области, страдающим онкологией, может помочь сервис «Помощник пациента»По информации пресс-службы Правительства Владимирской области, наш регион активно участвует в реализации проектов Агентства стратегических инициатив. Один из них – институт регионального сервисного уполномоченного (РСУ). Это «посредник между гражданином и государством», который исследует жизненные ситуации и подстраивает процесс под человека, чтобы услуги стали более доступными.В данный момент командой РСУ во главе с членом областной Общественной палаты, председателем Владимирской организации Всероссийского общества инвалидов, сопредседателем регионального отделения ОНФ - Галиной Мизелевой ведётся работа по жизненной ситуации «Потеря здоровья – онкология».«Сервис «Помощник пациента», который мы разрабатывали полгода, состоит из целого блока дополнительных сервисов. Он призван помочь людям с подозрением на онкологическое заболевание и их родственникам преодолеть эту жизненную ситуацию, получить своевременно качественную медицинскую помощь. Он был представлен и одобрен в региональном Министерстве здравоохранения и прошёл первую апробацию в городской клинической больнице №5. Согласитесь, человек в момент сообщения ему о подозрении на онкологию не в состоянии эффективно воспользоваться существующими медицинскими сервисами, чтобы приступить к обследованию, и нуждается в поддержке. И благодаря разработкам команды Регионального сервисного уполномоченного жители области смогут получить госуслуги по этому направлению более клиентоцентрично, быстро, качественно», – отмечает Галина Мизелева.Подчеркивается, что разработанный проект сейчас находится в стадии согласования, а его внедрение требует «налаженного межведомственного взаимодействия».Фото: unsplash.com, National Cancer Institute