Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая. Причиной, по сообщению немецкого таблоида Bild, была названа нехватка мощностей на земле.

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая. Причиной, по сообщению немецкого таблоида Bild, была названа нехватка мощностей на земле.В пятницу, 31 января, Airbus A310 вылетел в Ухань для эвакуации граждан Германии из эпицентра распространения коронавируса 2019-nCoV. Днем ранее в Москву вылетели пилоты сменного экипажа для пилотирования самолета на обратном пути после дозаправки в российской столице.По информации немецкого издания, самолет забрал из Уханя 144 человека: 108 немцев, 34 китайца, одного болгарина и одного американца. И там же, пока самолет находился на земле, было получено известие об отказе России в промежуточной посадке самолета в Москве.Россия, правда, согласовала пролет немецкого лайнера над ее территорией, сообщил командир Воздушного флота правительства Германии полковник Даниэль Дракен. Однако в промежуточной посадке в одном из московских аэропортов было отказано со ссылкой на недостаток мощностей на земле.Вместо этого самолет полетел через Хельсинки. По сообщению ВВС Германии, он уже благополучно сел в финской столице для дозаправки и смены экипажа.#coronavirus: Der #A310 der Flugbereitschaft ist sicher in Helsinki gelandet. Die Crew wird gewechselt und das Flugzeug für den Weiterflug nach Frankfurt betankt. @bundeswehrInfo @Bw_Einsatz #Team_Luftwaffe pic.twitter.com/Xy7zrrBs7n— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 1, 2020