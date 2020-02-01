Меган Маркл снова заподозрили в равнодушном отношении к семье. Родственница рассказала, кем бы стала актриса без связей отца.
Меган Маркл снова заподозрили в равнодушном отношении к семье. Родственница рассказала, кем бы стала актриса без связей отца.
Страсти вокруг королевской четы не утихают. Родные герцогини
Сассекской пытаются получить свою минуту славы, упрекая девушку во всем подряд. На этот раз в укор жене принца поставили безразличие по отношению к отцу.
В программе NewstalkZB разговор вновь зашел о Меган. Саманта, сестра бывшей актрисы, обвинила ее в наплевательском отношении к родителю. Женщина заявила, что если бы не Томас Маркл, то вместо карьеры в кино звезда таскала бы подносы с едой. Мужчина раньше работал осветителем в Голливуде и смог обзавестись полезными связями. Если бы не знакомые отца, путь к славе для актрисы был бы куда более тернистым.
"Боже, без него она в лучшем случае была бы официанткой. Он дал ей все, а взамен получил отвратительное обращение", – приводит слова Саманты Woman.ru.
Недавно Томас Маркл опубликовал детские фотографии герцогини Сассекской. Среди снимков, показанных мужчиной, попался кадр, на котором будущая жена принца Гарри запечатлена без ползунков и подгузника. Возможно, скоро отец может встретиться с дочерью в суде.
Томас заявил, что готов дать показания по делу о попавшем в прессу личном письме Меган.