Меган Маркл снова заподозрили в равнодушном отношении к семье. Родственница рассказала, кем бы стала актриса без связей отца.

Меган Маркл снова заподозрили в равнодушном отношении к семье. Родственница рассказала, кем бы стала актриса без связей отца.Страсти вокруг королевской четы не утихают. Родные герцогиниСассекской пытаются получить свою минуту славы, упрекая девушку во всем подряд. На этот раз в укор жене принца поставили безразличие по отношению к отцу.В программе NewstalkZB разговор вновь зашел о Меган. Саманта, сестра бывшей актрисы, обвинила ее в наплевательском отношении к родителю. Женщина заявила, что если бы не Томас Маркл, то вместо карьеры в кино звезда таскала бы подносы с едой. Мужчина раньше работал осветителем в Голливуде и смог обзавестись полезными связями. Если бы не знакомые отца, путь к славе для актрисы был бы куда более тернистым."Боже, без него она в лучшем случае была бы официанткой. Он дал ей все, а взамен получил отвратительное обращение", – приводит слова Саманты Woman.ru.Недавно Томас Маркл опубликовал детские фотографии герцогини Сассекской. Среди снимков, показанных мужчиной, попался кадр, на котором будущая жена принца Гарри запечатлена без ползунков и подгузника. Возможно, скоро отец может встретиться с дочерью в суде.Томас заявил, что готов дать показания по делу о попавшем в прессу личном письме Меган.