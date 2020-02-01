Водители кроссовера и легкового автомобиля не поделили дорогу на перекрестке. После столкновения один из них оказался выброшен наружу из салона своего автомобиля. Момент столкновения попал в объектив регистратора очевидца.

Появилось видео аварии с пострадавшими, произошедшей в минувший четверг, 30 января, в Магнитогорске.Водители автомобилей Mazda CX-7 и Hyundai Solaris не поделили дорогу на пересечении улиц Советской и Комсомольской. Легковушка, ехавшая на зеленый сигнал светофора, протаранила кроссовер, остановившийся посреди перекрестка.После удара из салона Mazda через лобовое стекло вылетел человек.Как сообщают местные СМИ, травмы получили оба мужчины, управлявшие транспортными средствами. Повреждения оказались сравнительно легкими и после осмотра в медицинском учреждении водителей отпустили на амбулаторное лечение.