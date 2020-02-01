К 1 февраля в Китае новым вирусом заразились около 12 тысяч человек. Погибших – 259. И почти столько же победивших болезнь. Вне Китая последние новости такие: единичные случаи заболевания - уже в 26 странах.

К 1 февраля в Китае новым вирусом заразились около 12 тысяч человек. Погибших – 259. И почти столько же победивших болезнь. Вне Китая последние новости такие: единичные случаи заболевания — уже в 26 странах. Первый случай заражения зафиксирован в Испании. США в связи с распространением инфекции ввели режим чрезвычайной ситуации. А в России, в Забайкальском крае, гражданин Китая с коронавирусом пошел на поправку, заявили в региональном правительстве.Россияне возвращаются домой. Экстренный коридор из Хэйхэ в Благовещенск — уже второй за эту неделю. Именно из Поднебесной коронавирус в попал в Россию. Инфицированный — в Забайкалье под наблюдением."Здоровы все лица, которые находились в отдаленных контактах с первым заболевшим", — заявила Светлана Лапа, главный санитарный врач Забайкальского края.Местные власти усиливают контроль за доступностью лекарств. Цены на маски и противовирусные препараты отслеживают ежедневно. Вирус уже проник и в Тюмень — китайская студентка привезла его с каникул — но дальше не пошел. Медики обследовали всех в вузе.Ждать у табло бесполезно. Он не задерживается. Борт Пекин — Владивосток просто не прилетит. Регулярные авиарейсы в Китай приостановлены правительством. Но на почтовые отправления это не повлияет.На Дальнем Востоке нет проблем с доставкой товаров и продуктов. И все равно нашлись те, кто решил подзаработать на ситуации, — продуктовые базы. Цены меняются каждый день. Но только не у крупных игроков рынка. В супермаркетах – по-прежнему большой выбор продуктов, в том числе и из Поднебесной.Тех, кто не успел вернуться домой, эвакуируют организованно. В любом международном аэропорту сейчас — двойная проверка температуры тела: на борту и в зале прилета."Доктора осматривают прибывших на наличие признаков инфекционных заболеваний, и по совокупности всех данных уже выставляется какой-то предварительный диагноз. Опять же при наличии симптомов", — сказала Наталья Троицкая, главный специалист эксперт отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.Осмотр. Подозрения. Изолированный бокс. Порядок действий региональные медцентры уже отработали до автоматизма. А с уникальными экспресс-тестами — это разработка новосибирского центра "Вектор" — выявление вируса — это вопрос нескольких часов."Мы уже начали поставлять данные диагностические наборы в 15 крупнейших диагностических лабораторий нашей страны", — отметила Ирина Гаврилова, заместитель генерального директора центра "Вектор" Роспотребнадзора по научной работе.Новогодние каникулы в Поднебесной окончены. Но для китайских студентов в России они могут быть продлены. Вузам рекомендовали отложить учебный процесс до марта. Лучше переждать.