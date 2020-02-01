После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты ВКС к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку. В нее войдут пять самолетов ВКС.

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку. В нее войдут пять самолетов ВКС.Как сообщили в субботу в Минобороны РФ, на каждом самолете будут находиться военные медики и военные специалисты в области вирусологии. Они будут иметь средства индивидуальной защиты, необходимые медицинские препараты и все для того, чтобы быстро поставить диагноз, пишет "Интерфакс".Ранее Путин поручил создать задействовать военные самолеты для эвакуации россиян из КНР. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что первые рейсы начнут выполняться уже в субботу, 1 февраля.