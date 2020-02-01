2 февраля православные справляют церковный праздник почитания святого иеромонаха Евфимия Великого. В народе этот день оброс своими традициями, приметами и даже запретами.

2 февраля православные справляют церковный праздник почитания святого иеромонаха Евфимия Великого. В народе этот день оброс своими традициями, приметами и даже запретами.История святогоПочитаемый как католиками, так и православными иеромонахЕвфимий Великий известен как один из основателей общежительного монашества.Примечательно, что сам он, судя по житию, всегда стремился к отшельничеству.К отшельникам он удалился в возрасте 28 лет послепаломничества в Иерусалим. При этом он поселился не в самой Фаранской лавре, аза ее пределами – неподалеку от отшельника Феокиста. С ним они стали духовнымибратьями и спустя пять лет удалились в пустыню Кутила.Вскоре к двум отшельникам стали стекаться желающиеприсоединиться к их аскетичной жизни ученики. Евфимий направлял всех к Феокисту,который стал духовным наставником общины. В результате возник общежительныймонастырь Феодосия.Евфимий прославился исцелением сына арабского вельможи,который не только крестил себя и ребенка, но и обратил в христианскую веру свойнарод. После он выступал как защитник православия перед последователямимонофизитства.Ефимов день: приметы на 2 февраляВ народе считали, что в этот день стоит ждать вьюг даметелей. Считалось, что как Макар-весноуказчик, Ефимов день может подсказать,какой погоды ждать в будущем. Например, если в полдень будет светить солнце, товесна наступит рано, а лето будет дождливым.Если небо побелело, а на закате солнце побагровело илипокраснело, значит морозов ждать не стоит. Зато снега наметет немало, гласятприметы. Сильным морозов стоит ждать в том случае, если утренняя заря быстропогаснет, а ночью над луной будет виден светящийся столб.Предсказывать погоду крестьянам помогали и домашниеживотные. Если кошка начнет скрести пол, были уверены они, то стоит ждатьметели. К такому же выводу хозяев подталкивали и вертящие хвостами куры.Чего нельзя делать 2 февраляВ народе считалось крайне дурной приметой порезаться накухне на Ефимов день. Простой люд верил, что таким образом можно навлечь насвоих близких болезни.Терять перчатку и рукавицу тоже было не желательно. Такимобразом человек обрекал себя на нищенское существование.Еще один запрет, актуальный для 2 февраля, удерживал людей оттого, чтобы поднимать с земли мелочь. Народная мудрость гласила, что впротивном случае человек также провоцирует бедность.Запрет устраивать застолья в Ефимов день действовал в томслучае, если на улице была непогода. Считалось, что метель и мороз – проявлениянечистой силы, которая может захотеть попасть в дом, если учует запах еды.Именины 2 февраляАгна,Василид,Васс,Евсевий,Евтихий,Евфимий,Захария,Инна,Лев,Лаврентий,Павел,Пинна,Римма,Семен,Фирс.