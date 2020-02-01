Медицинские маски, применяемые на улице и в других общественных местах, не самый эффективный способ защиты от коронавируса, которым заразились сотни людей по всему миру. Об этом заявили британские ученые-медики.

Медицинские маски, применяемые на улице и в других общественных местах, не самый эффективный способ защиты от коронавируса, которым заразились сотни людей по всему миру. Об этом заявили британские ученые-медики.Как пояснил изданию Express доктор Джейк Даннинг, маски в первую очередь необходимо использовать в медицинских учреждениях, где есть опасность оказаться в непосредственной близости к заразившемуся.Американские центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют хирургические маски только тем, кто уже заразился, а также врачам, которые с ними контактируют. Остальным же они советуют просто почаще мыть руки с мылом, причем делать это более тщательно, а также не притрагиваться лишний раз к лицу и слизистым оболочкам.Тем же, кто носит маски, следует надевать их правильно: ткань должна плотно прилегать к лицу. Кроме того, эксперты советуют не носить одну и ту же маску в течение долгого времени.Жертвами коронавируса 2019-nCoV в Китае стали уже 259 человек. Заразившихся около 11700, 243 поправились и выписаны из стационара. В других странах насчитывается более 100 заболевших, в том числе двое в России. 1 февраля китайские эксперты по традиционной медицине заявили, что лекарства от коронавируса пока нет.