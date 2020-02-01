Учёные создали ГМ-бактерии, которые будут бороться за жизнь пчёл. Их действие уже опробовали в противостоянии вредителям, которые являются виновниками такого явления, как синдромом разрушения пчелиных семей, при котором рабочие пчёлы навсегда покидают свои ульи и погибают.

Синдром разрушения пчелиных семей губит огромное количество медоносных пчёл. Всё это сказывается на глобальных экосистемах и сельском хозяйстве. Исследователи из Техасского университета в Остине придумали, как решить эту проблему при помощи генетически модифицированных бактерий.Поясним, что синдром разрушения пчелиных семей заключается в том, что рабочие особи насекомых навсегда покидают ульи и оставляют маток, запасы еды и пчёл-кормилиц. Виновниками такого явления считаются паразитические клещи рода Varroa и вирус деформации крыла.Первые существа цепляются за спины пчёл и питаются их жировым телом, в результате чего насекомые сильно ослабевают.Клещи также могут передавать вышеупомянутый вирус деформации крыла. Как следует из названия, инфицированные пчёлы перестают летать, что делает их беспомощными.В последние годы учёные, изучающие микробиоту (совокупность бактерий и других микроорганизмов) кишечника, выяснили, что она немало влияет на наш организм. Кишечные бактерии играют роль в развитии ожирения, диабета, болезни Альцгеймера, депрессии и даже шизофрении. Более того, недавно учёные связали тип личности человека с его кишечными бактериями.Нетрудно догадаться, что у пчёл есть свои собственные микробы. По этой причине специалисты предположили, что эти организмы могут помочь справиться с синдромом разрушения пчелиных семей. С этой целью они генетически модифицировали бактерию под названием Snodgrassella alvi и создали два её различных штамма. Один из них призван укрепить иммунную систему пчёл, что поможет им эффективно бороться с вирусом деформации крыла. А второй штамм направлен против клещей: он должен настраивать их иммунную систему против самих себя и тем самым уничтожать вредителей.В ходе испытаний учёные внедряли штаммы модифицированных бактерий в колонию пчёл, поражённых клещом и вирусом, и наблюдали за ними в течение десяти дней.После воздействия ГМ-бактерий пчёлы из колоний, поражённых вирусом, имели на 36,5% больше шансов выжить в течение всего периода наблюдения. Насекомые же из контрольной группы умирали чаще.Второй штамм также показал свою эффективность: в колонии, подвергнутой ГМ-бактериям, шансы гибели клещей были на 70% выше, чем в контрольной пчелиной семье.Пчела и паразитический клещ на её спине.Фото Alex Wild/University of Texas at Austin."Это первый случай, когда кому-то удалось улучшить здоровье пчёл при помощи генной инженерии их микробиоты", — отмечает первый автор работы Шон Леонард (Sean Leonard).По мнению учёных, созданный ими метод является многообещающим и его можно широко применять в будущем. Существует относительно небольшой риск того, что модифицированные организмы проникнут в дикую природу, поскольку бактерии являются уникальными для микробиоты пчелы. Впрочем, исследователи намерены провести все необходимые работы, чтобы обеспечить безопасность своего метода.Научная статья по итогам работы опубликована в издании Science.