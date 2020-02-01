Специалистам удалось локализовать предполагаемое место падения фрагментов небесного тела, чей визит в земную атмосферу попал на видео. Полевой отряд ведет поиски на обширном и труднодоступном участке местности к северо-востоку от Тюмени.

В ночь на минувший четверг, 30 января, на видео попал момент падения болида. Как рассказал автор видео, явление можно было наблюдать на территории Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.По словам пользователя, разместившего ролик в Сети, кадры были сделаны на территории Ирбитского района Свердловской области.Как сообщает ТАСС, со ссылкой на профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского, на месте предполагаемого падения фрагментов гостя из космоса уже полевой отряд.Ученый отметил, что им удалось локализовать район поиска северо-восточнее Тюмени. Работу осложняет труднодоступная местность, где приходится проводить работы.