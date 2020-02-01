К 1 февраля в Китае новым вирусом заразились около 12 тысяч человек. Погибших - 259, но и почти столько же победивших болезнь. Вне Китая последние новости такие: единичные случаи заболевания - уже в 26 странах.

К 1 февраля в Китае новым вирусом заразились около 12 тысяч человек. Погибших - 259, но и почти столько же победивших болезнь. Вне Китая последние новости такие: единичные случаи заболевания - уже в 26 странах. Первый случай заражения зафиксирован в Испании. США в связи с распространением инфекции ввели режим чрезвычайной ситуации. А в России оба заразившихся гражданина Китая чувствуют себя удовлетворительно.Из самого последнего: Китай попросил Евросоюз ускорить экстренные поставки медпринадлежностей для борьбы с пневмонией, а также отменил пошлины и налоги на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом. Но под запретом теперь все съемки кинофильмов и сериалов в Поднебесной.К эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая привлечены самолеты ВКС России. Соответствующий приказ отдал верховный главнокомандующий.В этом общежитии с недавних пор — особый дресс-код — находиться без маски здесь не рекомендуется. Температура – 36,5. Состояние — нормальное. Теперь в фойе дежурят медики и проверяют каждого вошедшего, после того как у одной студентки врачи подтвердили диагноз: коронавирус.Студентка из Китая вернулась накануне, но в свою комнату она так и не попала. Девушку остановили у турникетов, спросили о самочувствии, измерили температуру, и в итоге было принято решение отправить ее в больницу. Сейчас она — в отдельной палате, доступ ограничен. Коронавирус в легкой форме.Девушка летела из Китая вместе с друзьями. Четыре человека также госпитализированы — двухнедельный карантин — но у них коронавирус не подтвердился. Медики проверили и всех, кто мог с ними контактировать."Заболеть можно только при очень тесном контакте. Воздушно-капельным путем", — пояснила Ксения Степанова, главный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Тюменской области.Контроль за прибывающими усилен на железнодорожных вокзалах и в воздушных гаванях не только Тюмени, но и во всех российских городах.В Иркутск в среднем прибывают 3-4 рейса из КНР. Эти туристы вернулись в с острова Хайнань. Пассажиры проходят двойной осмотр как в зале прилета, так и на борту. Салон самолета пассажиры не покинут, пока врачи не возьмут мазки из горла, носа — обязательная процедура.Впрочем, и от самого путешествия у туристов не самые лучшие эмоции. "Нам говорили, что все хорошо, не переживайте, но там отменили все экскурсии, даже закрыли море, бассейны, магазины, кафе, все закрывалось", — рассказали туристы.Для российских граждан периодически открываются пункты пропуска. Ждут и в приграничном Забайкальске. В Благовещенск из Хэйхе по экстренному коридору уже вернулись 165 человек: все здоровы. Этим же коридором в Китай отправили 90 граждан КНР.Несмотря на то что все регулярные авиарейсы в Китай приостановлены правительством, на почтовых отправлениях это не отразилось. Посылки из китайского онлайн-магазина — в пути.Нет проблем и с доставкой экспресс-тестов. Новосибирские ученые в рекордные сроки разработали методику определения коронавируса."Они способны, образно говоря, искать иголку в стоге сена. Разработанные нами наборы обладают колоссальной чувствительностью", — подчеркнула Елена Гаврилова, заместитель гендиректора центра "Вектор".Каждый день наборы отправляют в крупнейшие города России — ключевые в плане миграции населения из Китая. Несколько сотен тест-полосок дополнительно отправили и в Читу, где накануне также подтвердили коронавирус у гражданина Поднебесной."С данным больным в тесном контакте находились только члены его семьи — это два человека, которые тоже изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала", — заверила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю Светлана Лапа.Пациенты как в Чите, так и в Тюмени медленно, но верно идут на поправку. Среди студентов общежития тем временем тоже паники нет, разве что чаще обрабатывают руки антисептиком.Впрочем, двери Тюменского индустриального института пока закрыты для остальных студентов из Китая — 38 человек до 1 марта остаются на дистанционном обучении у себя дома, в Поднебесной. Продлили каникулы и тюменским школьникам — до 8 февраля — но уже в связи с сезонной вспышкой гриппа и ОРВИ.