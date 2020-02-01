Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался мачем в Новосибирске. Сибирь принимала минское Динамо и выиграла с результатом 3:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Новосибирске. "Сибирь" принимала минское "Динамо" и выиграла с результатом 3:2.Сибиряки мощно провели второй период. Егор Миловзоров отличился при игре в полных составах, а Данил Романцев дважды реализовал численное преимущество. Но перед самым перерывом Павел Денисов отыграл один гол. В третьем периоде Иван Дроздов сократил отставание до минимума. Однако "Сибирь" удержала победный счет 3:2."Сибирь" набрала 63 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. У минчан 35 очков и одиннадцатая позиция на Западе.