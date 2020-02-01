В Приволжском и Северо-Кавказском округах - полуфиналы конкурса перспективных управленцев Лидеры России. Кто хочет применить свои навыки в масштабах всей страны?

В Приволжском и Северо-Кавказском округах — полуфиналы конкурса перспективных управленцев "Лидеры России". Кто хочет применить свои навыки в масштабах всей страны?Кажется, что страх и сомнения ему совсем неведомы. Александр Чернышов совершает свой двухтысячный прыжок с парашютом. А вот на участие в конкурсе решился только в этом году. Волнение — как перед первым прыжком."Я начал свою карьеру здесь с того, что пришел и прыгнул с парашютом в первый раз. Мне не понравилось. Я сломал ногу. И у меня появилось огромное желание у себя дома сделать что-то лучше", — признался Александр Чернышов — директор АРМА "Аэродром Фролово".На аэродроме в пригороде Перми, который был на грани закрытия, Александр Чернышов организовал парашютный клуб, и вот спустя 10 лет он — один из лучших в регионе."С десяти лет по медицинским показаниям мне был запрещен спорт, я не занималась физкультурой вообще", — вспоминает Юлия Дубинкина — специалист по комплаенс-контролю фармацевтической компании.Спорт, уверена Юлия, закаляет не только здоровье, но и характер. Так, сотрудница крупной фармкомпании смогла похудеть на 20 килограммов и уже несколько лет совсем не пьет лекарства. Она прошла в полуфинал конкурса "Лидеры России" так же легко, как поднимает тяжелые штанги. Причем именно в Поволжье отбор был самым жестким — 125 человек на место.Всех конкурсантов разделили на команды. В течение двух дней они сообща будут решать сложные задачи. Какие именно, организаторы хранят в тайне.Участникам не только нужно справиться с заданием в определенный срок, но и проявить себя, ведь оцениваются в первую очередь лидерские качества каждого. В суперфинал, который пройдет в Сочи, отправятся только 30 лучших.В короткие перерывы Мария звонит домой. В Пензе ее ждут муж, 14 детей и насущные проблемы благотворительного фонда. На конкурсе она в первую очередь ищет единомышленников. Вот уже пять лет Мария помогает детям с тяжелой формой инвалидности. Пока — только в Пензенской области."Мы построили четыре дома сопровождаемого проживания, в которых живут 50 детей", — рассказала Мария Львова-Белова — директор НКО "Квартал Луи".Опытные управленцы и молодые специалисты — на конкурсе все — в равных условиях.У Григория Сазанова еще все впереди, он — один из самых молодых участников конкурса. Закончив медицинский, Григорий получает второе высшее образование — теперь уже юриста. Он и на конкурс "Лидеры России" подал заявку ради новых знаний.Всероссийский конкурс "Лидеры России" проходит уже в третий раз, а интерес к нему все растет, ведь за два года назначения на высокие посты получили более 150 финалистов, среди них двое стали губернаторами, а пятеро – заместителями федеральных министров.