Лос-Анджелес Лейкерс провел первый после гибели своего бывшего лидера Кобе Брайанта матч регулярного чемпионата НБА. Калифорнийцы уступили на своей площадке Портленд Трэйл Блэйзерс 119:127.

"Лос-Анджелес Лейкерс" провел первый после гибели своего бывшего лидера Кобе Брайанта матч регулярного чемпионата НБА. Калифорнийцы уступили на своей площадке "Портленд Трэйл Блэйзерс" 119:127.Дворец "Стэйплс-сентер", где проводит свои домашние матчи "Лейкерс" был забит до отказа. Перед игрой болельщики почтили память Брайанта. На каждом из кресел лежала желтая майка "Лейкерс" с фамилией пятикратного чемпиона НБА. Баскетболисты также вышли на игру с траурными лентами."Лейкерс" в итоге уступил "Портленду" с разницей в восемь очков. Главный тренер калифорнийцев Фрэнк Вогель прокомментировал итог встречи. " Мы не хотели проигрывать, но на этой неделе больше думали о жизни, нежели о баскетболе. Нужно продолжать концентрироваться на работе. Работа лечит", — проводит слова Вогела РИА Новости.Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс", один из сильнейших игроков в истории НБА 41-летний Кобе Брайант погиб в авиатастрофе 26 января. Вместе с ним на борту рухнувшего вертолета находилось еще 8 человек, в том числе и дочь Брайанта 12-летняя Джианна.