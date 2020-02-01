Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за посещение Минска после периода разного рода недопонимания между странами. Об этом белорусский лидер заявил, встречаясь с Помпео в субботу, 1 февраля. Выражая благодарность, Лукашенко похвалил Помпео за то, что рискнул приехать в Минск и оценить что здесь за народ, что за люди, что за диктатура и демократия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за посещение Минска после периода "разного рода недопонимания" между странами. Об этом белорусский лидер заявил, встречаясь с Помпео в субботу, 1 февраля. Выражая благодарность, Лукашенко похвалил Помпео за то, что тот рискнул приехать в Минск и оценить "что здесь за народ, что за люди, что за диктатура и демократия".В ответ Помпео заявил, что власти США не ставят Минск перед выбором политического курса: Москва или Вашингтон. Зато обеспокоены ситуацией с правами человека. Также Помпео заявил, что Вашингтон в ближайшее время назначит своего посла в Белоруссии. Ранее сообщалось, что Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в 2008 году на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Затем глава американской дипмиссии Карен Стюарт покинула Минск. С тех пор дипмиссии возглавляют временные поверенные в делах. В сентябре 2019 года заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл на встрече в Минске с Лукашенко сообщил, что Белоруссия и США готовы вернуть послов.Государственный секретарь США Майк Помпео находится в поездке по бывшим республикам Советского Союза. Она продлится до 4 февраля, в списке визитов Белоруссия, Украина, Казахстан и Узбекистан.На встрече с Александром Лукашенко Помпео обсудит приверженность Штатов суверенной, независимой, процветающей Белоруссии. Стороны также подтвердят стремление к нормализации двусторонних отношений.После белорусской столицы Помпео прилетит в Нур-Султан и Ташкент, где встретится с руководством Казахстана и Узбекистана.