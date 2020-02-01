Министерство транспорта РФ настоятельно рекомендовало россиянам не летать в Китай без крайней необходимости, сообщается на сайте ведомства. Минтранс напоминает, что в случае отказа от поездки пассажир не потеряет в деньгах – российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета.

Министерство транспорта РФ настоятельно рекомендовало россиянам не летать в Китай "без крайней необходимости", сообщается на сайте ведомства. Минтранс напоминает, что в случае отказа от поездки пассажир не потеряет в деньгах – российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета.В сообщении уточняется, что из-за угрозы распространения коронавируса с 1 февраля приостановлены полеты из России в КНР и обратно. Исключение составляют лишь четыре рейса из Москвы: в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг. Решение о временной отмене большинства рейсов принято накануне штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зарегистрирована в конце прошлого года. Заболевание поначалу напоминает простуду или ОРВИ и сопровождается повышением температуры, ознобом и другими симптомами. Число заболевших в Китае приближается к 12 тыс. человек, погибли почти 260 заболевших.