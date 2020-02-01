01.02.2020

2020-02-01 15:40:03

Многоликий Вьетнам глазами владимирца

Оператор "Вести-Владимир" Александр Чунаев проводит свой отпуск во Вьетнаме. В субботнем эфире он поделился самыми яркими моментами путешествия, которые его заинтересовали. Например, Вьетнам занимает 2-ое место после Бразилии по производству кофе. Есть там самый дорогой кофе в мире - кофе Лювак или Лувак, названный в честь маленького зверька. Александру обошлась чашечка эспрессо около 5 долларов. Примерно 300 рублей на наши деньги.

Александр Чунаев - телеоператор:

"Дорогой в мире кофе под название лювак. Это основное сырьё, оно изготавливается вот этим милым спящим зверьком, которого можно погладить как котика. Зверёк кушает кофейные ягодки, сырые, переваривает. И затем делают очень вкусный, дорогой кофе, стоит около 100 долларов за 100 грамм, и часто подделывается"

Вьетнамский шелк пользуется сумасшедшим спросом среди иностранцев. Здесь его производят, выращивают тутовые деревья и разводят шелкопряда. Оператор "Вестей" Александр Чунаев побывал на таком производстве.

"Личинка тутового шелкопряда, очищенная от нитей, идет в пищу, поджаренная, с травами в маслице. По вкусу напоминает что-то среднее между фасолью и жареной картошкой. Вкусно! Завод шелковый, производство шелка из тутового шелкопряда делаю из таких штучек шелк, внутри, я так понимаю, личинка сидит. Забракованных личинок отдают в пищевую промышленность. Тутового шелкопряда можно успешно кушать. Это прядильная машина, которая из готовых нитей делает шелковую ткань, здесь выходит готовая ткань."

Познание любой страны начинается с кухни. Во Вьетнаме очень популярен во всех лавках Суп ФО, его можно отнести к стрит-фуду. Даже заготовки его сейчас продают специально для туристов. И можно в качестве подарка привезти с собой. Оператору Александру Чунаеву удалось его попробовать во время путешествия по этой стране.

"Принесли супчик. Поставили его на огонь и сказали: «дальше крутись, как хочешь». То есть берешь, грузишь столько сколько тебе нужно. Ждёшь когда приготовиться, мешаешь, мешаешь и кушаешь, гениально!"

Также Саше повезло попробовать и экзотику. Шашлык из крокодила - вкус у аллигатора довольно необычный - напоминает филе индюшки, но достаточно жесткое. Также - мясо питона, жареных лягушек. А особенно удивил вкус мяса страуса. Вкусовые качества неповторимые. И цены, по словам Александра тоже низкие. Стоимость такого блюда около 200 рублей.

Александр Чунаев, оператор "Вестей", продолжается делиться своими видео-материалами после путешествия по Вьетнаму. Сама страна официально называется Социалистическая Республика Вьетнам. На уличных портретах вместе с основателем "вьетнамского коммунизма" Хо Ши Мином красуются Ленин, Маркс и Энгельс. Всюду плакаты с серпом и молотом, приветствия трудящихся грядущему съезду компартии и счастливые лозунги. Здесь действует условие при вступлении в партию не допускать эксплуатации человека человеком. И что еще необычно для туристов во Вьетнаме, это условия движения. Там огромное количество двухколёсного транспорта. И постоянные заторы на дорогах. Непредсказуемость водителей настоящий "трэш".

"Количество скутеристов, мотоциклистов и прочих двухколесных товарищей давно превышает все самые мыслимые и немыслимые пределы. Они не ездят по правилам. Снимаем, как человек переходит по зебре. Его ни кто не пропускает, он лавирует между потоком. Так здесь переходят дорогу."

Как и любая азиатская страна, Вьетнам - это место, где свои традиции берут верх над европейскими. Чтобы обеспечить себе максимальное понимание с местными жителями и безопасность, нужно добавить несколько правил поведения. Среди них - не надевать на себя много украшений, здесь не принято здороваться, протягивая руку, и громко говорить, вообще открыто проявлять свои чувства- поцелуи в общественных местах запрещены, неоднозначно здесь относятся и к татуировкам.