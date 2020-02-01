Ранее неоднократно судимый мужчина нарушил график прибытия поднадзорного лица на регистрацию в отдел полиции...

В ходе комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на установление лиц, находящихся в розыске за ранее совершенные преступления и скрывающихся от федеральной службы исполнения наказаний, органов дознания и суда, сотрудниками полиции ОМВД России по району Северное Измайлово был выявлен факт нарушения административного надзора.На основании решения суда в отношении 31-летнего жителя столицы, после отбывания им наказания в местах лишения свободы, был установлен административный надзор. Однако мужчина самовольно оставил место своего жительства и уклонился от наложенного судом административного надзора. Также ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина нарушил график прибытия поднадзорного лица на регистрацию в отдел полиции.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 314 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73