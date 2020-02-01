Началась планировавшаяся эвакуация граждан России из Китая из-за коронавируса. Для этого открылись три пропускных пункта в Приморье. За первый день эвакуации планируют принять более 100 ..

Началась планировавшаяся эвакуация граждан России из Китая из-за коронавируса. Для этого открылись три пропускных пункта в Приморье.За первый день эвакуации планируют принять более 100 россиян. Прибывающие пройдут специальный медицинский осмотр, у каждого возьмут мазки для исследований, пишет телеграм-канал Mash.