К этому часу общее число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV составило уже 11 374 человека, то есть, приближается к психологической отметке в 12 тысяч. Зафиксировано 259 летальных случаев. Коронавирус нового типа выявлен уже в 25 странах.

К этому часу общее число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV составило уже 11 374 человека, то есть, приближается к психологической отметке в 12 тысяч. Зафиксировано 259 летальных случаев. Коронавирус нового типа выявлен уже в 25 странах.Так, число инфицированных в Германии возросло до семи человек, среди которых один ребенок. Минздрав Франции заявил, что один из французов, которого вывезли из Китая экстренным рейсом, заразился коронавирусом.В Италии после выявления двух случаев заражения объявлено чрезвычайное положение, передает телеканал "Россия 24". Впервые вирус выявили в Испании — его нашли у одного из немецких туристов.Ранее первый случай заражения подтвердили в Таиланде — у человека, который не ездил в Китай. Минздрав королевства проводит обследования китайских туристов в отелях Пхукета.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию коронавируса международной чрезвычайной ситуацией.