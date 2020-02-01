Подозреваемый, воспользовавшись моментом, когда все рабочие спали, обошел комнаты общежития, двери в которые были открыты, и похитил мобильные телефоны...

Сотрудники ОУР Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы задержали подозреваемого в краже телефонов из общежития.В службу «02» поступило сообщение о том, что в общежитии строительной компании у 17 рабочих пропали мобильные телефоны.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отделения уголовного розыска на улице Лавочкина задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что подозреваемый, воспользовавшись моментом, когда все рабочие спали, обошел комнаты общежития, двери в которые были открыты, и похитил мобильные телефоны. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56