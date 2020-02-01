Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против Оттавы (5:3), вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (5:3), вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.With his 695th career goal, Alex Ovechkin has passed Mark Messier for the eighth most goals in NHL history. pic.twitter.com/Hp0lEsVLZ3— CapitalsPR (@CapitalsPR) February 1, 2020Капитан "Кэпиталз" забросил 694-ю и 695-ю шайбы в НХЛ и обошел по этому показателю легенду канадского хоккея Марка Мессье. Теперь на счету россиянина 54 (37+17) очка в 51-й игре в сезоне и 1265 (695+570) очков в 1135 матчах в лиге. Следующая цель Александра – Майк Гартнер, на счету которого 708 голов в НХЛ.