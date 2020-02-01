В Тюменской области полицейские спасли из огня двух взрослых и ребенка.

В Тюменской области полицейские спасли из огня двух взрослых и ребенка. В селе Созоново загорелся частный лом. Пламя вспыхнуло в бане и перекинулось на хозпостройки.Майор Кирилл Басаргин и лейтенант Рустам Абдуллин, патрулируя окрестности, заметили огонь и бросились на помощь. Разбив окно, они попали в дом. Рустам Абдуллин нашел ребенка и через оконный проем передал его подоспевшей бабушке.Кирилл Басаргин обнаружил отца и деда спасенного мальчика, и помог им выйти из горящего помещения.Как заявила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк, люди были спасены благодаря грамотным и самоотверженным действиям полицейских. Руководство МВД рассматривает вопрос об их награждении.