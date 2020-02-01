Полицейские задержали жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке дачи взятки сотруднику полиции взамен на успешное прохождение экзаменов...

Полицейские задержали жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке дачи взятки сотруднику полиции взамен на успешное прохождение экзаменов...Сотрудниками МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве был задержан 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Мужчина, находясь в служебном кабинете государственного инспектора безопасности дорожного движения, предложил последнему денежные средства в размере 10 тысяч рублей. Взамен он хотел получить отметку в экзаменационном листе о сдаче теоретического квалификационного экзамена на получение водительского удостоверения. Гражданин был неоднократно предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако не отказался от своих намерений и совершил данное деяние, после чего был задержан.Дознанием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22