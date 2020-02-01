Российское правительство выпустило распоряжение, в соответствии с которым временно приостанавливаются безвизовые групповые туристические поездки в Китай. Это сделано для обеспечения российского государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса в РФ.

Российское правительство выпустило распоряжение, в соответствии с которым временно приостанавливаются безвизовые групповые туристические поездки в Китай. Документ опубликован на сайте кабмина.Это сделано для обеспечения безопасности российского государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса 2019-nCoV в РФ.Реализацию распоряжения поручено обеспечить ФСБ России с нуля часов местного времени 2 февраля.МВД России и его территориальным органам предписано временно приостановить прием и оформление документов для въезда в Россию китайским гражданам, которые отправляются в страну на работу.МИД РФ поручено временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР. Российское внешнеполитическое ведомство должно уведомить об этом китайскую сторону и объяснить, что данные меры вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.Организация безвизовых групповых турпоездок предусмотрена соглашением, заключенным между РФ и КНР.Ранее в связи с распространением коронавируса между Россией и Китаем было приостановлено железнодорожное сообщение, введен особый режим авиасообщения.