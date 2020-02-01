Французской полиции в очередной раз пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрации желтых жилетов, сообщает ТАСС.

Французской полиции в очередной раз пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрации "желтых жилетов", сообщает ТАСС. Участники движения планировали пройти маршем от Лувра до Национального собрания. Так как манифестация была несанкционированной, полицейские перекрыли несколько кварталов и заблокировали часть манифестантов на торговой улице Риволи.В процессе разгона полицейские несколько раз применили гранаты со слезоточивым газом. За нападение на сотрудников правоохранительных органов были арестованы двое участников манифестации. Еще 19 — оштрафованы за участие в манифестации на территории, где действует запрет префекта на подобного рода мероприятия. Судя по сообщениям в "Твиттере", он составил 135 евро.Столкновения с полицией зафиксированы и в других городах страны. В частности, слезоточивый газ применили жандармы во французском Монпелье (департамент Эро, юг страны), куда создатели тематической страницы в "Фейсбуке" призывали приехать "желтых жилетов" со всей Франции. Напряженная обстановка сохраняется и в Тулузе, где также были зафиксированы отдельные эпизоды противостояния между полицией и манифестантами.