На курортном острове Пхукет в Таиланде утонула гражданка России. По данным местных СМИ, ЧП произошло на пляже Патонг. 34-летняя женщина пошла купаться и начала тонуть примерно в 30 метрах от берега.

На курортном острове Пхукет в Таиланде утонула гражданка России. По данным местных СМИ, ЧП произошло на пляже Патонг. 34-летняя женщина пошла купаться и начала тонуть примерно в 30 метрах от берега.На место срочно приехали спасатели. Они вытащили россиянку из воды, провели комплекс реанимационных мероприятий и отправили пострадавшую в больницу Патонга. Однако это не помогло — через несколько часов женщина скончалась.Полицейские сообщили, что она была на пляже с другом. Они плавали по очереди, чтобы не оставлять без присмотра свои вещи. Имя погибшей не называется, пока о случившемся не уведомят родственников, пишет ТАСС.