01.02.2020

2020-02-01 16:10:03

Самые красивые девушки живут во Владимирской области

Природа создает то, что невозможно подделать - натуральную красоту. И согласитесь, самые красивые девушки, женщины живут во Владимирской области. Это доказывает и конкурс «Владимирская красавица», который проводится у нас с 2002 года. В кастинге этого года приняли участие около 300 девушек, а в результате отбор прошли только 16 из них. Впереди у девушек заключительный этап - финал - 8 февраля. А сегодня, можно сказать, генеральная репетиция. Давайте заглянем в закулисье вместе с участницей Анастасией Сахаровой.

Не только красивые. Ольга Макарова - методист педотряда и организатор в студенческом Профкоме. Анастасия Казанская учится в двух институтах, работает няней и ведущей детских праздников. Психологический тренинг - важная часть конкурса. Одни девушки боятся сцены, другие пока не успели влиться в коллектив. Все зажимы снимает простая беседа. Каждая рассказывает о своих сильных и слабых сторонах. После тренинга у девушек появляется уверенность в себе.



Ирина Хохлова, участница областного конкурса «Владимирская красавица 2019-2020» г. Муром: «Мои сильные стороны - это улыбчивость, общительность, коммуникабельность. А слабых сторон у меня нет».



Алина Смирнова, участница областного конкурса «Владимирская красавица 2019-2020» г. Ковров: «Коммуникабельность. И способность развеселить людей, даже когда им грустно очень.. - Это точно. - А твои слабые стороны? - Слабые... У меня их нет».

Александра Дашкевич - еще одна «зажигалка» в коллективе. Но профессию выбрала серьезную - учится в магистратуре на религиоведа.



Александра Дашкевич, участница областного конкурса «Владимирская красавица 2019-2020»: «На самом деле многие думают, что моделям так легко, они просто шагают. Но на самом деле каждая репетиция дается не очень просто. Нужно стараться, стоять на каблуках долгое время. Это, наверное, самое сложное».

С каблуками участницы конкурса «на ты». Правда, признаются - после финала сразу переобуются в кроссовки.

- Это что, девочки, такое? Это модельная пизанская башня.

Три призовых места. Приз зрительских симпатий. И «Мисс Талант». За эти пять корон борются девушки. Но есть еще одна номинация - «Мисс Дружба». Ее девушки выбирают уже сами. По словам Жанны Згребновой, именно это отличает конкурс «Владимирская красавица» от других. Жанна Витальевна руководит модельным агентством двадцать два года. И знает, главное - чтобы девушки дружили. А не конкурировали.



Жанна Згребнова, директор модельного агентства, организатор областного конкурса «Владимирская красавица»: «Красота - это дар свыше. Но красота - это, в первую очередь, работа над собой. Потому что если ты красива только внешне, то проходит время... И поддерживать эту красоту нужно уметь. Поэтому нужно успевать все в этой жизни. И быть красивой, прежде всего. Я считаю, в первую очередь - сердцем, мыслями...»

А какой должна быть Владимирская красавица? Хотя эту номинацию выбирает жюри, у каждой девушки - свое понимание идеального образа.



Елизавета Овсянникова, участница областного конкурса "Владимирская красавица 2019-2020" г.Гусь-Хрустальный:

- Прежде всего она должна быть уверенная в себе, женственная. Которая умеет двигаться, общаться с людьми. И, наверное, смелая, прежде всего.



Екатерина Пучежская, участница областного конкурса «Владимирская красавица 2019-2020»: «Я считаю, что Владимирская красавица должна быть не только красивой, но и умной. И, самое главное, обаятельной».

Ирина Белякова знает закулисье «Владимирской красавицы» как никто другой. Она уже не только была организатором конкурса, но и участницей. Это ее второй опыт.



Ирина Белякова, участница областного конкурса "Владимирская красавица 2019-2020": «Сложно, наверное, это репетиции. Изо дня в день, очень долго, усиленно. Много сил очень уходит. Но в то же время, это и нравится. Музыка классная. Тебя это бодрит, делаешь интересные движения. И все это в такую красивую картинку выливается».

Кастинг проходили более трехсот девушек со всей области. В финале - шестнадцать человек. В анкете нужно было не только указать свои параметры, но и хобби и личные качества. Сегодня стандарты красоты меняются. Уже мало быть красавицей, говорят организаторы.



Анастасия Сахарова - участница областного конкурса "Владимирская красавица 2019-2020", корреспондент: «Как на работу. По восемь часов. Каждые субботу и воскресенье. Несколько месяцев. На высоких шпильках. Участницы Владимирской красавицы знают. Это не просто конкурс красоты. Это еще и проверка. На прочность».

Анастасия Сахарова. «Вести-Владимир».

Уже сейчас можно отдать свой голос за одну из претенденток на "Владимирскую красавицу". Голосование проходит в в соцсетях до 5 февраля. Присоединяйтесь.