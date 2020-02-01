В немецком Оберхофе проходит седьмой этап Кубка мира по санному порту. Россиянин Семен Павличенко занял второе место в одиночном разряде.

В немецком Оберхофе проходит седьмой этап Кубка мира по санному порту. Россиянин Семен Павличенко занял второе место в одиночном разряде.Победу одержал саночник из Германии Йоханнес Людвиг, затративший на две попытки 1 минуту 28,267 секунды. Семен Павличенко уступил немцу 0,164 секунды. Третье место занял латыш Ивар Кивлиниекс.Роман Репилов занял восьмое место. Но при этом Роман сохранил лидерство в общем зачете.