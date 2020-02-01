Крушение вертолета сорвало операцию по пересадке сердца в Японии. Воздушное судно, перевозившее донорский орган, разбилось на территории префектуры Фукусима. Полицейские и медики, находившиеся на борту, получили травмы различной степени тяжести.

Полицейский вертолет AgustaWestland AW139 потерпел крушение утром в субботу, 1 февраля, в районе города Корияма, расположенного в префектуре Фукусима на острове Хонсю.Как сообщает издание The Japan Times, воздушное судно осуществляло перевозку донорского сердца для срочной трансплантации.На борту находились семь человек – пять сотрудников полиции и два медицинских работника. В результате падения вертолета все они получили травмы различной степени тяжести. Повреждения четверых пострадавших оцениваются как серьезные.Операцию по пересадке сердца, которая должна была пройти к клинике Токийского университета, пришлось отменить. Из-за аварии врачи не сумели уложиться в четыре часа – максимальный срок, за который нужно было пересадить орган от покойного донора пациенту.