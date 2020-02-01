Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И в телефонном разговоре в субботу обсудили мероприятия, предпринимаемые властями Китая по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV.

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И в телефонном разговоре в субботу обсудили мероприятия, предпринимаемые властями Китая по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает российский МИД.Глава российского внешнеполитического ведомства высоко оценил меры Пекина в сдерживании эпидемии. Министры также обсудили взаимодействие двух стран в этой сфере, пишет РИА Новости.Новый тип коронавируса распространяется в КНР с декабря прошлого года. От болезни и осложнений умерли 259 человек. Заразились инфекцией почти 12 тысяч.