В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – Спартака, Локомотива и Ростова и сербского Партизана. Во втором матче Спартак нанес поражение Ростову с результатом 2:1.

В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана". Во втором матче "Спартак" нанес поражение "Ростову" с результатом 2:1.Первый тайм прошел в вязкой борьбе с небольшим количеством острых моментов. Ничья 0:0 стала справедливым итогом первых 45 минут. Главные события развернулись после перерыва, когда состав команд полностью обновились.Второй тайм начался рейдом спартаковца Максима Глушенкова к воротам ростовчан. Вратарь Егор Бабурин ценой травмы помешал Глушенкову забить. Понадобилась замена. Новый вратарь ростовчан Егор Седов пропустил через минуту после своего появления на поле. Зелимхан Бакаев вывел к воротам Резиуана Мирзова и тот низом отправил мяч мимо выбежавшего Седова."Спартак" играл на контратаках, и эти выпады были очень острыми. Могли забить Лоренсо Мельгарехо и Зелимхан Бакаев. Но второй мяч в ворота "Ростова" отправил Мирзов, получивший пас от Глушенкова. Резиуан обыграл Седова и закатил мяч в ворота -2:1.Незадолго до конца матча ростовчане активизировались. Сначала Евгений Чернов дальним ударом побеспокоил Артема Реброва. Затем "Ростов" разыграл штрафной, и защитник Деннис Хаджикадунич головой отправил мяч в цель – 2:1. Этот счет не изменился до финального свистка. "Спартак" победил, набрал 3 очка и стал лидером турнира.