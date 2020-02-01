Альпинистов, запросивших о помощи с высоты 5200 метров Эльбруса, благополучно спустили, сообщил замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Альпинистов, запросивших о помощи с высоты 5200 метров Эльбруса, благополучно спустили, сообщил замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.Госпитализация не потребовалась ни одному из участников группы, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что группа спасателей МЧС России начала поисково-спасательные работы на Эльбрусе, так как на высоте у одного из альпинистов началась горная болезнь.