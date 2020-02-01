В большинстве футбольных лиг Европы закралось зимнее трансферное окно. Нападающий сборной Италии Стефан Эль-Шаарави не смог покинуть свой клуб Шанхай Шеньхуа и продолжит выступать в китайской Суперлиге.

В большинстве футбольных лиг Европы закралось зимнее трансферное окно. Нападающий сборной Италии Стефан Эль-Шаарави не смог покинуть свой клуб "Шанхай Шеньхуа" и продолжит выступать в китайской Суперлиге.Начало чемпионата Китая отложена из-за эпидемии коронавируса, и Эль-Шаарави остался без игровой практики. Которая необходима 27-летнему футболиста для попадания в заявку сборной Италии на чемпионат Европы. Если Стефан останется в "Шанхае", то он рискует пропустить первенство континента.У Эль-Шаарави остались шансы сменить клубы. Трансферное окно пока открыто в российской премьер-лиге и турецкой суперлиге. Если Стефан проведет остаток сезона в России или Турции, то у него появится шанс сыграть на первенстве континента.Стефан Эль-Шаарави перешел в "Шанхай Шенхуа" летом прошлого года из "Ромы". Китайский клуб заплатил за переход итальянца египетского происхождения 16 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2022 года. Ряд ли какой-нибудь российский или турецкий клуб сможет выкупить Стефана, однако вполне возможен вариант с арендой.