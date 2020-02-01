Известный писатель, король ужасов Стивен Кинг удалил свой профиль в Facebook. С очередной порцией критики этой соцсети Кинг выступил на другой платформе – в микроблоге Twitter.

Известный писатель, "король ужасов" Стивен Кинг удалил свой профиль в Facebook. С очередной порцией критики этой соцсети Кинг выступил на другой платформе – в микроблоге Twitter. В твите Кинг выражает недовольство "потоком лжи" в политической рекламе, а также сомневается в надежности сохранения в тайне его личных данных.Кинг уже устраивал бойкот Facebook во время предвыборной кампании Дональда Трампа во время президентских выборов. Однако его молчание и обещание "больше никогда" не комментировать политические события или выход новой книги продлилось недолго. Уже через две недели Кинг разместил очередной пост.