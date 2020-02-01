01.02.2020

2020-02-01 18:35:03

Тату-мания во Владимире - мода или вид искусства?

Природная красота может эффектно сочетаться с искусством тату-мастеров. И все больше девушек в наши дни украшают свои тела многочисленными рисунками. Сегодня тату может даже стать "фишкой", прокладывающей путь к известности. Конечно, не все разделяют эту любовь к "непростому украшению". А что думают сами тату-модели, и искусные мастера, превращающие их тела в холст? Спросил и оценил Александр Сыпченко.



Анастасия Щетинина, любительница татуировок:

- С каждым годом нравятся какие-то новые места для них, но у меня нет конечной цели, я делаю пока то, что мне нравится. Следующее мне например хочется забить спину, но у меня нет желания забивать ноги.



Татуировки практиковались во все времена . Рисунки на теле традиционно ассоциировались с личностью ее обладателя. Они были частью обрядов, символизировали социальное положение или религиозную принадлежность. Со временем сакральный смысл татуировки утратил свое значение. Сейчас - это скорее заявка на индивидуальность. Различные направления и сюжеты с каждым годом делают этот вид боди-арта все более популярнее, особенно среди женщин, говорит тату-мастер Антон Автономов.



Антон Автономов, тату-мастер:

- Популярно миксовать реализм с графикой, с какими-то комиксами кусочками, вставками например мульт-персонаж скомпонован с реалистичной девушкой или что-то в этом духе. Если брать Россию , то у нас графика очень популярна, реализма наверное на втором месте.

Тату-модель Наталья Васильева известна в творческой среде как "Розовое облако". Свой псевдоним она получила за оригинальный цвет волос и приверженность к одной из музыкальных субкультур. После рождения дочки Алисы девушке захотелось что-то поменять в себе, выделиться. Сейчас половина ее тела покрыта татуировками, их уже более 20ти. Самые любимые символы - животные, в частности собаки. Эти рисунки для Насти - символы преданности и спокойствия.



Наталья Васильева, тату-модель:

- У меня вообще была моральная травма, вот а когда я стала делать себе татуировки, стала себя более уверенно чувствовать, появилось очень много знакомых, на меня стали обращать внимание, стали везде звать сниматься, фотографироваться

Вот так из скромной и неуверенной в себе девушки она стала одной из самых популярных моделей области. Наталью и Настю благодаря оригинальной внешности постоянно приглашают на фотосессии, клипы и рекламные съемки. Родные девушек по- разному относятся к их увлечению. Единого мнения нет и в обществе. Несмотря на бешеную популярность татуировок, многие владимирцы настроены скептически.



Александра Аргеткина, местная жительница :

- Честно говоря, это для каждого свое. То есть каждый как хочет так и распоряжается своим телом. Ну по крайней мере мое мнение, что девушкам это вообще не идет.

Владимир Иванов, местный житель:

- Должны же быть какие-то ценности в этой жизни. Я считаю, что на текущий момент красота спасет мир, а это женщины. Татуировки просто недопустимы.

Нанесение татуировки - процесс довольно сложный и болезненный, хотя современные индукционные машинки позволяют существенно сократить срок нанесения рисунка.

Набивать татуировки или нет, каждый решает самостоятельно, но всегда надо помнить, что свести их лазером будет сложно. Поэтому тату -мастера не рекомендуют набивать имена возлюбленных. Чувства проходят, а татуировки остаются на всю жизнь.

Александр Сыпченко, Максим Котов, Вести Владимир.