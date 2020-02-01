Норвежский новичок дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд продолжает удивлять своей результативностью весь футбольный континент. 19-летний вундеркинд в своем третьем матчей за желто-черных стал автором дубля.

Норвежский новичок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжает удивлять своей результативностью весь футбольный континент. 19-летний вундеркинд в своем третьем матчей за желто-черных стал автором дубля. Теперь в его активе семь голов за Дортмунд.Холанд отметился двумя забитыми мячами в матче 20 тура чемпионата Германии против берлинского "Униона". Встреча завершилась со счетом 5:0. Помимо норвежского бомбардира за "шмелей" забивали Джейдон Санчо, Марко Ройс и Аксель Витсель.Холанд стал первым футболистом Бундеслиги, который забил семь мячей в трех стартовых за новый клуб играх. Примечательно, что для этого ему понадобилось семь ударов в створ ворот соперников. За "Боруссию" он сыграл 136 минуты.Напомним, что Холанд пополнил дортмундцев в нынешнее трансферное окно, перейдя из австрийского "Ред Булл Зальцбург". Лишь за неполный сезон за "красных быков" норвежец отметился 17-ю голами в 16 играх, чем и привлек внимание со стороны "Боруссии".