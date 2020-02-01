01.02.2020

2020-02-01 08:45:03

Творить, выдумывать и пробовать - жизненный девиз астронома из Владимира

В 2020 году будет множество ярких астрономических событий. Например, противостояние Марса - 13 октября эта планета приблизится к Земле, 21 декабря произойдет сближение Сатурна и Юпитера - вместе они будут выглядеть потрясающе, - пообещал нам владимирский астроном Антон Андрианов. А пока предлагает полюбоваться на самую яркую утреннюю звезду Венеру.

Редкие снимки. Только зимой на закате солнца можно увидеть так близко загадочную Венеру, рассказывает инженер-астроном Антон Андрианов. Чтобы сделать их Антон вместе с супругой уезжают далеко за город.



Антон Андрианов, астроном любитель: «Мы всегда рады сесть в машину, загрузится и ехать. К тому же, у нас есть друзья, которые тоже имеют телескопы, и это достаточно приятное времяпровождение, здоровый отдых».

О звездах Антон мечтал еще в детстве. Но начал наблюдать за небесными телами не так давно. Астрономия открывает человеку новый угол обзора, говорит астроном.

Антон Андрианов, астроном любитель: «Всегда наслаждался советскими фильмами о космосе, о полетах и, честно говоря, надеялся, что когда вырасту, будет уже много освоено. В том числе, нашей страной, в первую очередь. Но на данный момент приходится наблюдать».



Профессия Антона связана с проектированием, он инженер-конструктор, поэтому дорогостоящий телескоп собрал сам. Но без знаний сопромата, высшей математики и механики собрать телескоп самому будет сложно, предупреждает Антон.



Антон Андрианов, астроном любитель: «Для меня это был не очень сложный процесс сборки его и проектирования, однако достаточно затратный. Оптические элементы из Америки, остальное все спроектировали сами с моими друзьями, за что большое спасибо им».



Есть у Антона и любимая планета - Юпитер - солнечная система в миниатюре. У Юпитера более 60 спутников, 4 из которых крупных - Ганимед, Каллисто, Ио и конечно, Европа - небесное тело покрытое коркой льда. А подо льдом, считают ученые, скрыта вода, возможно с теплыми течениями. А там, где есть вода, есть и жизнь. К сожалению, погода в этом году астрономов не радует: небо все время в облаках. Городские высотки тоже создают помехи.



Антон Андрианов, астроном любитель: «Все это испарение от нижних этажей, у кого-то форточка открыта, просто тепловое испарение, из-за этого воздух дрожит. Это негативно влияет».

Но ничто не остановит увлеченного человека на пути к звездам. Творить, выдумывать и пробовать - жизненный девиз Антона. Вселенная вдохновляет любителя-астронома даже к сочинению музыки...

Екатерина Таманова, Александр Голубев.

«Вести-Владимир»