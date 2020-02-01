В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов. Спикер палаты Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет по образованию и науке.

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов. Спикер палаты Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет по образованию и науке.Глава государства предлагает, в частности, дополнить федеральный закон об образовании пунктом о том, что младшие школьники должны бесплатно получать горячие завтраки или обеды не менее одного раза в день. Средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования.Согласно законопроекту, бюджетам субъектов РФ могут предоставляться субсидии, условия их предоставления будет определять правительство, пишет РИА Новости.Инициативу об обеспечении учеников начальной школы бесплатным горячим питанием президент РФ озвучил в своем Послании Федеральному Собранию 15 января.