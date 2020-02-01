Субботним утром пассажирский авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на западе Ирана. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать техническая неисправность. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В субботу, 1 февраля, самолет Airbus A319 компании Iran Air выкатился с полосы в аэропорту города Керманшах на западе Ирана.Воздушное судно выполняло внутренний рейс из Тегерана. После приземления в пункте назначения лайнер оказался на грунте за пределами взлетно-посадочной полосы.По данным местных СМИ, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.На борту находилось более ста человек, никто из них не пострадал.