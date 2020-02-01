Речь идёт о тех, что что обслуживают самые загруженные маршруты

Транспорт, обслуживающий самые загруженные маршруты в Костроме, как сообщает администрация области, переведут на газомоторное топливо. Власти надеются, что это поможет сократить количество вредных выбросов и загрязнение окружающей среды.Улицы с высокой нагрузкой на экологию определит департамент транспорта. На это уйдёт 2 месяца. Сейчас в 83% перевозчиков города работают на экологически чистом топливе.Стоит акцентировать, что до конца 2024 года перевозчики, которые обслуживают городские маршруты, а также дорожно-эксплуатационные организации и службы ЖКХ, использующие в работе метан как топливо, освобождены от упалы транспортного налога.