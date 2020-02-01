Арт-объект появился на площади Победы

Монумент в форме звезды - арт-объект-календарь, который открыли на Площади Победы у Вечного огня, символизирует память и почтение погибшим в годы Великой Отечетсвенной войны. На нём изображены числа от 100 до 1, которые отсчитывают дни до празднования 9 мая.Каждый день с 9 до 10 часов утра ковровчане, отрывая символический листок календаря, будут приближаться к празднованию Дня Победы. Также каждый день у памятника буlут класть одну гвоздику. Последний лист календаря снимут 9 мая, в рамках масштабных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы.