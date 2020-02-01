Полицейские напомнили детям и взрослым о правилах безопасного поведения на дороге.

Госавтоинспекторы межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» провели профилактическую акцию «Береги жизнь – соблюдай ПДД» с воспитанниками дошкольного общеобразовательного учреждения № 10 города Коврова. Цель проведения мероприятия – напомнить пешеходам правила безопасного дорожного движения.В качестве участников акции были выбраны ребята подготовительной группы, поскольку уже в сентябре они станут первоклассниками, и им предстоит самостоятельно передвигаться от дома до школы и обратно.Мальчишки и девчонки заранее подготовили рисунки на тему безопасности дорожного движения. Во время беседы они рассказали о том, какое правило дорожного движения изобразили на своем рисунке. Далее дошколята вместе с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения и воспитателями проследовали безопасным маршрутом, утвержденным паспортом дорожной безопасности, до ближайшего пешеходного перехода. Дети вручали прохожим рисунки и просили переходить дорогу только по пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора, убедившись в безопасности.