Подсудимый, атаковавший конвоира в здании суда в Кемеровской области, задержан. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по двум статьям УК РФ, максимальное наказание за нападение на правоохранителя и побег составляет десять и восемь лет лишения свободы соответственно.

Сотрудники уголовного розыска и бойцы полицейского спецназа задержали подсудимого, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке, об этом в субботу, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.Преступник не стал уезжать, либо не сумел покинуть город, и был обнаружен в подъезде одного из жилых домов, где его и скрутили стражи порядка."Беглец успел сменить одежду и был не похож на свое изображение на фото", — отметили в ведомстве.Напомним, что в минувшую среду, 29 января, 33-летний рецидивист Андрей Федоров узнал о том, что ему назначено наказание в виде лишения свободы на пятнадцать лет.Мужчина попросился в туалет и напал на сопровождавшего его конвойного. Он несколько раз ударил правоохранителя по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти" и "Побег из-под ареста или из-под стражи".Максимальное наказание за совершение подобных преступлений составляет десять и восемь лет лишения свободы соответственно.