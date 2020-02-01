Главное российское событие для всех деятелей искусства пройдет в Турцентре города Суздаля с 11 по 16 марта 2020 года. В этом году "Суздальфест" отмечает свой юбилей - 25 лет.
В этом году в нём примут участие более двух тысяч человек, и с каждым годом количество фильмов, участников, мероприятий неуклонно растёт.
В рамках юбилейного фестиваля пройдут кинопросмотры, дискуссии, мастер-классы, профессиональные встречи, презентации и другие мероприятия. Традиционно основное внимание представителей анимационной индустрии приковано к конкурсной программе, в которую включены самые новые работы студий, объединений, учебных заведений и отдельных авторов: полнометражные анимационные фильмы, сериалы, коммерческие ролики. Всегда конкурс фестиваля отражает актуальные тенденции мультипликации, определяет новые направления развития этого вида кино как искусства и как бизнеса.
Помимо конкурсных фильмов на фестивале демонстрируется обширная внеконкурсная программа, состоящая из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив, специальных событий.
Параллельно с фестивальными показами кипит работа в рамках деловой программы Суздальфеста. Международный конгресс ОРФАК в 2020 году состоится в одиннадцатый раз.
Оргкомитет фестиваля открыт к сотрудничеству: вопросы и предложения можно направлять по адресу [email protected]
(Фото: suzdalfest.ru )