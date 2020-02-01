Он пройдёт с 11 по 16 марта

В этом году в мультфестивале, больше известном как "Суздальфест", примут участие более двух тысяч человек, сообщает департамент культуры администрации Владимирской области.На юбилейном, 25 по счёту мультфестивале состоятся кинопросмотры, дискуссии, мастер-классы, профессиональные встречи, презентации и многое другое. В конкурстную программу смотра-конкурса включены самые новые работы студий, объединений, учебных заведений и отдельных авторов: полнометражные анимационные фильмы, сериалы, коммерческие ролики.Помимо конкурсных фильмов на фестивале пройдёт большая внеконкурсная программа, где можно будет увидеть отечественные и зарубежные мультфильмы, ретроспективы и многое другое.Вход на показы мультфильмов и деловые мероприятия свободный.