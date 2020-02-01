Бывший полузащитник Анжи, а ныне футболист Челси Виллиан летом перейдет в Барселону. Каталонцы заручились согласием 31-летнего бразильца.

Бывший полузащитник "Анжи", а ныне футболист "Челси" Виллиан летом перейдет в "Барселону". Каталонцы заручились согласием 31-летнего бразильца.Контракт Виллиан с "Челси" истекает в конце сезона, и футболист станет свободным агентом. Бразилец достанется "Барселоне" бесплатно. Чемпионы Испании уже согласовали с агентами Виллиана его переход.В текущем сезоне Виллиан сыграл за лондонцев 30 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач. Полузащитник пришел в "Челси" в 2013 году из махачалинского "Анжи". До прихода в российский клуб Виллиан выступал за "Коринтианс" и донецкий "Шахтер".