Площадь пожара составила 190 квадратных метров

Как сообщает региональное управление МЧС, информация о пожаре в частном доме в микрорайоне Пиганово во Владимире на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях поступила 5.31 1 февраля.Загорелась постройка по улице Центральная. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Общая площадь пожара составила 190 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 7 единиц техники и 22 человека.